رفع 45 طن مخلفات وأتربة بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ، فى بيان اليوم السبت، على المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة المحافظة لتشغيل السيارات المكنسية لرفع الأتربة من الشوارع والميادين ومداخل ومخارج مدينة المنصورة، لافتا إلى أنه جرى تنفيذ حملة مكبرة بنطاق المدينة بمشاركة 5 سيارات المكنسية بوسط المدينة لرفع الأتربة بالمداخل والمخارج والشوارع والميادين.

ومن جانبه، أوضح المهندس خالد جلال، مدير عام المركبات، المشرف على تشغيل المكنسيات بالحملة الميكانيكية بجهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة، أنه استغلالا لأيام العطلات تم تشغيل السيارات المكنسية بوسط مدينة المنصورة حيث شارك فى حملة اليوم 5 سيارات مكنسية، مشيرا إلى أنه تم المرور على شارع الجمهورية وشارع عبد السلام عارف وشارع سعد زغلول وشارع المشاية السفلية وشارع الدراسات وشارع قناة السويس.

وأشار إلى أن هذه الحملات يتم تنفيذها فى إطار الخطة التى اعتمدها محافظ الدقهلية لتشغيل السيارات المكنسية بنطاق الشوارع الرئيسية وذلك حرصا على المظهر الحضارى للمدينة.