عاجل.. وزير التعليم يعلن نسب نجاح شُعب الثانوية العامة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير خلال مقطع فيديو نشر عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، أن نسبة النجاح الكلية للثانوية العامة بلغت 75.04% بنسبة الحضور 609.091، ونجاح 457.062.

نتيجة الثانوية العامة 2022



وأدى 708 آلاف و992 طالبا وطالبة بالثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021/2022، الامتحانات خلال الفترة بين 20 يونيو و21 يوليو الماضيين، وتم عقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، بينما تم التصحيح إلكترونيا بالكامل.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن النتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021/2022، عادلة وتعطى كل ذى حق حقه.