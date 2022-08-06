الأرصاد تحذر: ارتفاع نسبى للأمواج على شواطئ مرسى مطروح والسلوم

جدة - نرمين السيد - وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أقصى غرب مسطح البحر المتوسط لتصل إلى 20 عقدة وتستمر لعدة أيام قادمة، وعلى إثرها ترتفع الأمواج ارتفاعا "نسبيا" لتتراوح من "1.5 : 2" متر، كما تنشط الرياح على خليج السويس.

ويسود طقس معتدل الحرارة على جميع السواحل الشمالية، ومن المتوقع أن تسجل متوسط درجة الحرارة 31 درجة نهارا وتسجل ليلا 24 درجة.