الأرصاد تحذر: ارتفاع نسبى للأمواج على شواطئ مرسى مطروح والسلوم

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جدة - نرمين السيد - وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أقصى غرب مسطح البحر المتوسط لتصل إلى 20 عقدة وتستمر لعدة أيام قادمة، وعلى إثرها ترتفع الأمواج ارتفاعا "نسبيا" لتتراوح من "1.5 : 2" متر، كما تنشط الرياح على خليج السويس.
ويسود طقس معتدل الحرارة على جميع السواحل الشمالية، ومن المتوقع أن تسجل متوسط درجة الحرارة 31 درجة نهارا وتسجل ليلا 24 درجة.
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