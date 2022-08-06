جدة - نرمين السيد - وأوضح شوقى، أن النتيجة ستكون متاحة بشكل تفصيلى على موقع الوزارة اليوم السبت فى تمام السادسة مساء. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لوزير التربية والتعليم لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- رسميا.. إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الساعة 12 ظهرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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