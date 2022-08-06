عاجل- بعد 48 ساعة.. خطوات التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2022

جدة - نرمين السيد - وأوضح شوقى، أنه بعد التقدم بطلب للتظلم تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الإطلاع إلكترونيا، وتحصيل رسوم إطلاع الطلاب المتضررين من النتائج "300 جنيه" لكل مادة، وتودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التعليم.

وأشار إلى أنه بعد قبول التظلم يحضر الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزى أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة، والالتزام بالحضور فى الموعد المحدد ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب آخر، وتقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر، ويتم الاطلاع على صورة البابل شيت بالإضافة إلى نموذج الإجابة ويقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابة الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه.

وفى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطاره بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا، ويتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيعها على نموذج الإجابة، وتعتمد مذكرة الزيادة من خلال الوزير أو نائبه رئيس عام الامتحانات لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لوزير التربية والتعليم لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022.