عاجل.. وزير التعليم: نسبة نجاح الثانوية العامة 75.04%

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير خلال مقطع فيديو نشر عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، أن نسبة الحضور 609.091، ونجاح 457.062.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وأدى 708 آلاف و992 طالبا وطالبة بالثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021/2022، الامتحانات خلال الفترة بين 20 يونيو و21 يوليو الماضيين، وتم عقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، بينما تم التصحيح إلكترونيا بالكامل.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن النتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021/2022، عادلة وتعطى كل ذى حق حقه.