الرئيس السيسي: مصر تعمل مع شركائها لاستعادة السلام والاستقرار بقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أغسطس 2022 05:53 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على مواصلة دورها الإيجابي بشأن ما يحدث في قطاع غزة من خلال اتصالاتها مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا إلى أن مصر تعمل مع شركائها من أجل استعادة السلام والاستقرار بقطاع غزة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - خلال لقائه مع طلبة الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس ضمن جولته التفقدية بالكلية الحربية اليوم السبت، "إننا أجرينا اتصالات على مدار الساعة لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة في قطاع غزة".

وأضاف أن سياسة مصر ثابتة تجاه الوضع في تايوان، لافتا إلى أن مصر تدعم سياسة "الصين الواحدة".

وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، أشار إلى أن مصر تسعى لإيجاد حل سياسي لتلك الأزمة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "أننا تعاملنا جيدا مع الأزمة العالمية الراهنة؛ حيث لم يحدث نقص في مخزون السلع"، لافتا إلى "أن لدينا احتياطيات من السلع تكفي حتى نهاية العام"، مشيرا إلى سعي مصر لتقليص فاتورة الواردات وزيادة الصادرات.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التهنئة للطلبة الخريجين لقرب انتهاء فترة دراستهم العسكرية، لينضموا إلى صفوف القوات المسلحة كجيل جديد مفعم بالأمل وحب الوطن.. مشددا على "أننا حريصون على انتقاء أفضل العناصر للانضمام للقوات المسلحة".