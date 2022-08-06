عاجل- نتيجة الثانوية العامة 2022.. وزير التعليم يعلن التفاصيل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي، مساء أمس الجمعة، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى "2021-2022".
وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنها ستعلن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة، صباح اليوم السبت، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وينتظر 708 آلاف و992 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، اليوم السبت.
نتيجة الثانوية العامة 2022
وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن ما أثير حول أن عدد أوائل الثانوية العامة 2022 على مستوى الجمهورية، 34 طالبا وطالبة، لا أساس له من الصحة، مطالبا الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات، وانتظار الإعلان الرسمى بعد ساعات قليلة.
وأكد وزير التربية والتعليم، أن النتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021/2022، ستكون عادلة وتعطي كل ذى حق حقه.
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