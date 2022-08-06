الرئيس السيسي: حرصنا على حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار أو نقص السلع

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أغسطس 2022 05:53 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الأوضاع الداخلية للبلاد، قائلا: "عاوز أطمئنكم على الأوضاع الداخلية للبلاد.. التعامل خلال الأزمات الأخيرة سواء أزمة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفا: كنا حريصين على أن التأثيرات أقل ما يكون على المواطنين.. كنا دايما بنتحرك في الأزمة دي فيما يخص الأوضاع الداخلية أنها لا تؤثر بالنقص على السلع الأساسية ثم التكلفة إلى حد كبير مناسبة للناس".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال تفقد الكلية الحربية فجر اليوم: "إحنا فى مصر لم نعكس التكلفة الحقيقية للأسعار اللى شهدت قفزة كبيرة.. الحرص كان أن الموضوع ده لا يتعرض له المواطن بشكل مباشر".