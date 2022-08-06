الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت تجاه ملف سد النهضة وحماية أمنها المائي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أغسطس 2022 05:53 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت تجاه ملف سد النهضة وحماية أمنها المائي ، مشددا على أهمية الوعي وتوجيه الفكر المجتمعي لحماية الأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للرئيس السيسي للكلية الحربية فجر اليوم السبت والتي رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسـة الجمهورية السفير بسام راضي بأن جولة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأتي في إطار حرصه على متابعة برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

وهنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الطلبة الخريجين بقرب انتهاء فترة دراستهم العسكرية لينضموا لصفوف القوات المسلحة كجيل جديد مفعم بالأمل وحب الوطن ، كما استعرض الموقف التنفيذي لأعمال الأكاديمية العسكرية ، والوقوف على مقترح هيئة الزي الجديد لطلبة الأكاديمية.

كما عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء مع طلبة الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس حيث استمع الرئيس لأراء الطلبة واسـتفسـاراتهم في مختلف القضـايا والموضوعات ، واستعرض موقف مصر في موضوعات السياسة الخارجية والقضايا المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط .

وأكد الرئيس موقف مصر الثابت تجاه ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائي ، كما تناول جهود الدولة المصرية في مشروعات الحماية الاجتماعية الخاصة بمشروع حياة كريمة .

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أهمية الوعي وتوجيه الفكر المجتمعي لحماية الأمن القومي المصري.