بداية مشوار الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد فولهام

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أغسطس 2022 05:53 مساءً - أعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة فولهام المقرر إقامتها الواحد والنصف ظهر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولي من منافسات الدوري الإنجليزي، على ملعب "كرافين كوتاج".

تصدر النجم المصري محمد صلاح التشكيل الرسمي لنادي ليفربول، لمواجهة فولهام في إفتتاح مشواره بالبريميرليج.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي..

حراسة المرمي: أليسون بيكر

الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد

خط الوسط: تياجو الكانتارا، فابينيو، هندرسون

الهجوم: لويس دياز، فيرمينو، محمد صلاح

وتأكد غياب الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي عن مباراة فريقه ليفربول الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تأكد عدم شفائه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورج الودية التي أقيمت قبل أيام استعداداً للموسم الجديد.

ويسعى محمد صلاح إلى الدخول الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي بقوة من أجل مواصلة حصد الحذاء الذهبي وضرب الأرقام القياسية.

ونجح محمد صلاح في حصد ألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي ، وأخيرا حصد لقب الدرع الخيرية.