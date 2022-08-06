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القبض على المتهمين بالتعدي على مواطن بمنطقة المقابر بسبب خلافات عائلية

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أغسطس 2022 05:53 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر بمنطقة المقابر بالقاهرة.

 

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم"مصاب بجروح متفرقة بالجسم") بتضرره من (6 أشخاص ، جميعهم مقيمين بدائرة القسم) لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات عائلية بينهم، مما أسفر عن إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات السبب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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