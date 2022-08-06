نتيجة الثانوية العامة.. فتح باب التظلمات بعد 48 ساعة على موقع الوزارة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أغسطس 2022 05:53 مساءً - أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، عن فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة بعد 48 ساعة من خلال موقع الوزارة لمدة 10 أيام.

كيفية التقديم:

التقدم بطلب التظلم بعد 48 ساعة من إعلان النتيجة ولمدة 10 أيام.

تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الإطلاع إلكترونيا.

تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم ( 300 جنيه ) لكل مادة.

تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .

- الإجراءات المتبعة بعد التقديم:

في حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا.

يتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة وبدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بتموذج الملاحظات.

تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

- بعد قبول طلب التظلم:

حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع ولي أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع ، ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر ع يتم الاطلاع على صورة البابل شيت ، بالإضافة إلى نموذج الإجابة .

يقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " صوت الأمة"..

- الدخول على موقع صوا الأمة برقم الجلوس

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.