حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أغسطس 2022 05:52 مساءً - الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم السبت جولة تفقدية للكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “نجحنا في توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة ونسعى لتقليل فاتورة الاستيراد”.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسـة الجمهورية بأن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأتي في إطار حرصه على متابعة برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.