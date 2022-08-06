متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

جدة - نرمين السيد - أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات 60 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالى

متوسط تأخيرات القطارات كالآتى:

القاهرة / أسيوط 100 دقيقة

أسيوط / أسوان 80 دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 120 دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات 60 دقيقة

خامسًا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات 60 دقيقة

ويتم تخفيض السرعة لارتفاع درجة الحرارة من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء بزيادة 30 دقيقة على خط القاهرة – الإسكندرية و60 دقيقة على خط القاهرة – السد العالى.

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات فى بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة، التى يتم تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.