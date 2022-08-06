نتيجة الثانوية العامة والغارات الإسرائيلية على غزة يتصدران اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - حول نتيجة الثانوية العامة ذكرت صحيفة (الأهرام)- تحت عنوان (وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة ويعلن اليوم التفاصيل والإحصائيات)- أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى اعتمد، أمس، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021ــ2022.

وأضافت الصحيفة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ستعلن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة، اليوم، فى تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الفيسبوك.

وأشارت إلى أن المعلومات تشير إلى اكتساح الطالبات المراكز الأولى فى الشعبة الأدبية، والطلاب المراكز الأولى بعلمى علوم، والأول من قطاع القاهرة، كما تؤكد المعلومات ارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضى.

على صعيد آخر، وتحت عنوان ("إعلامى الوزراء": 3.6 مليار دولار إيرادات قناة السويس خلال النصف الأول من 2022).. ذكرت (الأهرام) أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء نشر تقريراً تضمن "إنفوجرافات" تسلط الضوء على قناة السويس كأهم شريان ملاحى يربط حركة التجارة بين الشرق والغرب، ونجاحها فى تحقيق إيرادات قياسية ومشروعات عملاقة مع توفير خدمات جديدة ومتطورة وحوافز تسويقية، ولم يتأثر سلباً بالأزمات الدولية العاصفة، وقارن التقرير بين النصفين الأولين من العامين الحالى والماضى.

وأضافت الصحيفة أن التقرير أبرز استمرار تحسن أداء قناة السويس برغم الأزمة الأوكرانية، وقارن التقرير بين النصفين الأولين من العامين الحالى والماضى، حيث بلغت حصيلة الإيرادات التى حققتها القناة 3.6 مليار دولار مقابل 3 مليارات دولار، بنسبة زيادة 20%.

وأشارت إلى أن أعداد السفن العابرة لقناة السويس ارتفعت إلى 11101، مقابل 9763 بزيادة 13.7%، فضلاً عن بلوغ إجمالى الحمولات الصافية للسفن العابرة للقناة 656.6 مليون طن، مقابل 610.1 مليون بارتفاع 7.6%.

وعالميا ذكرت صحيفة (الجمهورية)- تحت عنوان (غزة.. "تحت القصف")- أن الجيش الإسرائيلى شن، أمس، سلسلة من الغارات الجوية على قطاع غزة، وأسفرت الغارات عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم قائد الجناح العسكرى لحركة الجهاد تيسير الجعبرى، فضلا عن إصابة 19 آخرين، فى تصعيد إسرائيلى خطير.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها إنه تم استهداف شقة سكنية فى برج فلسطنى فى حى الرمال وسط غزة وسيارة فى حى الشجاعية شرق غزة.

وأضافت الصحيفة أن لقطات مصورة أظهرت تعرض مبنى سكنى فى مدينة غزة للضرر، وتحدثت مصادر فلسطينية عن سقوط خسائر بشرية.

كما نقلت (الجمهورية) عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إفادتها بأن الدبابات الإسرائيلية قصفت شرق بلدة بيت الهيا شمال القطاع، إضافة إلى وسطه، ومنطقة "شراب العسل" شرق خان يونس جنوب القطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال أطلق اسم "الفجر الصادق" على العملية العسكرية التى تستهدف مواقع حركة الجهاد فى قطاع غزة وطلب من مستوطنى غلاف غزة البقاء قرب الملاجئ، كما أعلن عن "وضع خاص" للجبهة الداخلية فى إسرائيل.