الرئيس السيسى يتفقد الكلية الحربية ويعقد لقاء مع الطلبة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أغسطس 2022 05:52 مساءً - قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم بجولة تفقدية للكلية الحربية ، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسـة الجمهورية بأن زيارة السيد الرئيس تأتي في إطار حرص السـيد الرئيس على متابعة برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

وهنأ السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الطلبة الخريجين بقرب انتهاء فترة دراستهم العسكرية لينضموا لصفوف القوات المسلحة كجيل جديد مفعم بالأمل وحب الوطن ، كما استعرض الموقف التنفيذي لأعمال الأكاديمية العسكرية ، والوقوف على مقترح هيئة الزي الجديد لطلبة الأكاديمية.

كما عقد السيد الرئيس لقاءاً طلبة الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس واستمع السيد الرئيس لأراء الطلبة واسـتفسـاراتهم في مختلف القضـايا والموضوعات ، واستعرض سيادته موقف مصر في موضوعات السياسة الخارجية والقضايا المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط وأكد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت في ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائي ، وتناول سيادته جهود الدولة المصرية في مشروعات الحماية الاجتماعية الخاصة بمشروع حياة كريمة كما أشـار السيد الرئيس إلى أهمية الوعى وتوجيه الفكر المجتمعي لحماية الأمن القومي المصري.