مصر تحتفل اليوم بمرور 7 اعوام على افتتاح قناة السويس الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أغسطس 2022 05:52 مساءً - تحتفل مصر اليوم السادس من اغسطس ، بمرور 7 اعوام على افتتاح قناة السويس الجديدة

ونعرض لك ...عزيزي مواطن العاصمة في السطور التالية نبذة عن هذا المشروع الذي يعد احد دعائم مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة

فكرة المشروع :

إنشاء قناة جديدة موازية و تعظيم الإستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية بهدف تحقيق أكبر نسبه من الأزدواجيه لتسيير السفن فى الاتجاهين بدون توقف فى مناطق انتظار داخل القناة و يقلل من زمن عبور السفن الماره ، و يزيد من قدرتها الأستيعابيه لمرور السفن فى ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية فى المستقبل و ارتباطا بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس و يرفع درجة الثقة فى القناه كأفضل ممر ملاحى عالمى و يقلل من قيمة الفكر فى قنوات بديلة تنافسية بالعالم و المنطقة كما يرفع أيضا درجة الثقة فى إستعداد مصر لإنجاح مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس و ينعكس كل ما سبق على زيادة الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة و يصب فى خزينة الدولة مباشرة و إتاحة أكبر عدد من فرص العمل للشباب المصري و خلق مجتمعات عمرانية جديدة.

أهداف المشروع :

زيادة الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة.تحقيق أكبر نسبة من الإزدواجية فى قناة السويس وزيادتها لنسبة 50% من طول المجرى الملاحي.

تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال.

تقليل زمن الإنتظار للسفن ليكون 3 ساعات في أسوء الظروف بدلاً من ( 8 إلى 11 ساعة ) مما ينعكس على تقليل تكلفة الرحلة البحرية لملاك السفن و يرفع من درجة تثمين قناة السويس.

الإسهام فى زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحى رئيسى عالمى ويرفع من درجة تصنيفها.

زيادة القدرة الأستيعابية لمرور السفن فى القناة لمجابهة النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية فى المستقبل.

خطوة هامة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنميه بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الإقتصاد القومى المصرى لتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستى عالمى.

الانجازات التى تحققت من انشاء قناة السويس الجديدة:

• زيادة القدرة التصريفية للقناة لتصل إلى 97 سفينة معيارية/يوم مقارنة بحوالى 77 سفينة معيارية/يوم قبل افتتاح القناة الجديدة.

• تحقيق العبور المباشر لعدد 45 سفينة في كلا الاتجاهين مع تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال وضم قافلة الشمال الثانية الى قافلة الشمال الأولى ليكون العبور قافلة شمال واحدة وقافلة جنوب واحده فقط.

• السماح بعبور السفن حتى غاطس 66 قدم في كلا الاتجاهين ، خاصة فى ظل التزايد المستمر للسفن ذات الغاطس 45 قدم فأكثر، و هو ما ساهم فى جذب السفن العملاقة فى اسطول التجارة العالمى لعبور القناة.

• تحقيق الأمان الملاحي لوجود قناة بديله تضمن عدم توقف الملاحة عند حدوث أي حادث طارئ.

• تقليل عدد الانحناءات بالمجرى الملاحى للقناة بما أدى الى زيادة معدلات الامان الملاحى للسفن العابرة للقناة.

• الحفاظ على المركز التنافسى لقناة السويس عن طريق الاستمرار فى تطوير المجرى الملاحى للقناة فى ظل مشاريع التطوير التى تتم فى الطرق المنافسة و البديلة سواء البحرية منها أو البريه.

مدة تنفيذ المشروع :

تبلغ مدة تنفيذ المشروع 12 شهر ( سنة واحدة) .

أعمال الحفر على الناشف :

تبلغ كمية أعمال الحفر على الناشف 258 مليون متر مكعب بتكلفه تقديرية 4 مليار جنيه.

أعمــال التكســـيات :

تبلغ أطوال التكسيات 100 كيلومتر طولي بتكلفه تقديرية 500 مليون جنيه.

أعمال التكريك :

تبلغ إجمالي كميات أعمال التكريك 242 مليون متر مكعب بتكلفه تقديرية 15 مليار جنيه.بيانات الأعمال التي سيتم تنفيذها :1- توسيع وتعميق التفريعات الغربية الحالية لعمق 24 متر ليسمح لعبور سفن حتى غاطس 66 قدم وتشمل:

التفريعات الغربية للبحيرات الكبرى حوالي 27 كيلو متر

التفريعة الغربية للبلاح حوالي 10 كيلو متر

2- حفر المجرى الملاحي الموازي بطول حوالي 35 كيلومتر بالمواصفات التالية :

عرض صفحة الماء 317 متر

عمق التكريك 24 متر ( ليسمح بعبور سفن حتى غاطس 66 قدم ) .​

ليصبح إجمالي مش