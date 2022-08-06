السكة الحديد: تعديل تركيب قطارى 890 / 891 مكيف القاهرة / سوهاج...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أغسطس 2022 05:52 مساءً - فى اطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة فقد قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب قطارى 890 / 891 مكيف ( أسبانى ) القاهرة / سوهاج والعكس وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10 / 8 / 2022

أولاً : اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10 / 8 / 2022 تعديل تركيب قطار 890 مكيف القاهرة / سوهاج ليكون بالتركيب الآتى : [ 10 عربات ثالثة مكيفة + 1 عربة بوفيه تهوية ديناميكية ووقاية ]

ثانياً : اعتباراً من يوم الخميس الموافق 11 / 8 / 2022 تعديل تركيب قطار 891 مكيف سوهاج / القاهرة على أن يكون بنفس التركيب الوارد به قطار 890 .

والهيئة لا تتواني في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .