وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول برامج جامعة أسيوط الأهلية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أغسطس 2022 05:52 مساءً - - تكلفة إنشاءات وتجهيزات الجامعة فى المرحلة الأولى بلغت 3.1 مليار جنيه

- بناء الجامعة على مساحة 38 فدانًا

- تجهيز الجامعة وفق مواصفات الجامعات الذكية

- بدء الدراسة في 8 كليات في العام الدراسي 2022/2023

- التخصصات العلمية الحديثة للجامعة تواكب احتياجات سوق العمل

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة عدد الجامعات الأهلية في منظومة التعليم العالي، وتوفير الدعم المالي اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. أحمد المنشاوى القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، ود. أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، حول استعدادات جامعة أسيوط الأهلية لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسى الجديد 2022/ 2023.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقرير أوضح جاهزية جامعة أسيوط الأهلية لبدء الدراسة فى العام الدراسى الجديد 2022/ 2023، وذلك بعدد 8 كليات جديدة، حيث تقدم كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة)، وتقدم كلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، وتقدم كلية الصيدلة والبحوث الدوائية برنامج (الصيدلة Pharm - D)، وتقدم كلية الهندسة والعلوم التطبيقية برامج (هندسة الطيران والفضاء، هندسة العمارة، الهندسة الطبية الحيوية، الهندسة المدنية، والهندسة الكيميائية، هندسة الحاسوب، هندسة البناء والإدارة، الهندسة الكهربائية، هندسة البترول)، وتقدم كلية الألسن واللغات برامج (اللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، واللغة الألمانية)، وتقدم كلية العلوم الإدارية والمالية برامج (الاقتصاد، والعلوم السياسية، ونظم المعلومات الإدارية، وإدارة الأعمال، وإدارة الموارد البشرية)، وتقدم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برامج (علوم الحاسب، ونظم المعلومات، والذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والحوسبة والمعلوماتية الحيوية)، وتقدم كلية العلوم والتكنولوجيا برامج (تصنيع وسلامة الغذاء، والكيمياء الطبية، علوم وتكنولوجيا النانو، والبيولوجيا الجزئية).

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن جامعة أسيوط الأهلية تقع على مساحة 38 فدانًا، وبتكلفة تقديرية بلغت فى مرحلتها الأولى 3.1 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المبانى الرئيسية، والانتهاء من التشطيبات الداخلية.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن مشروعات الجامعات الأهلية الجديدة يتم تنفيذها وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددًا من المباني الإدارية، والأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية، والهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومبانى المعامل والورش، وسكنًا للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية، مشيرًا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها تلك الجامعات.

هذا، وسوف تعلن جامعة أسيوط الأهلية عن البرامج الدراسية الأخرى التي ستقدمها خلال الفترة القادمة.