عاجل- السيسى: حريصون على انتقاء أفضل العناصر للانضمام للكليات العسكرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال جولته، فجر اليوم، للكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، أننا حريصون على انتقاء أفضل العناصر للانضمام للكليات العسكرية.

وأشار إلى أننا تعاملنا جيدا مع الأزمة العالمية الراهنة، ولم يحدث نقص فى مخزون السلع بمصر، مؤكدا أنه لدينا احتياطيات تكفينا حتى نهاية العام واتخذنا إجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين

وأوضح أننا نسعى لإيجاد حل سياسى للأزمة الأوكرانية، وذكر أن مصر لديها سياسة ثابتة تجاه الوضع فى تايوان وندعم مبدأ الصين واحدة، مشيرا إلى أننا نعمل مع شركائنا من أجل استعادة السلام.