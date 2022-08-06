جدة - نرمين السيد - تابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الحالة الصحية للطفل "سليم" بعد نقله من أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية بطائرة طبية خاصة، وذلك فى إطار التعاون بين وزارتى الصحة والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لكافة المصريين، وبناء على التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية برعاية أبناء مصر من المقيمين فى الخارج.





وقال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، فى بيان، اليوم السبت: "إن الطفل سليم وصل إلى مطار القاهرة الدولى مساء أمس الجمعة قادما من المملكة العربية السعودية"، مشيرا إلى أن والد المريض تواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة لنقل الطفل من الأراضى السعودية إلى مصر، بواسطة طائرة طبية خاصة. وأكد "الوزير"، أن وجه بإرسال سيارة إسعاف مجهزة بوحدة رعاية مركزة وجهاز تنفس صناعى إلى مطار القاهرة، لنقل الطفل فور وصوله، بمرافقة الدكتور بلال خالد استشارى الرعاية المركزة بمستشفى أطفال مصر، وتم استقباله فى قسم الرعاية المركزة وعرضه على فريق من أساتذة واستشاريى المخ والأعصاب والرعاية الحرجة، وذلك تحت إشراف الدكتور عيد العطار مدير المستشفى، للبدء فى استكمال العلاج وفقا لأحدث البروتوكولات العالمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.. الصحة تتابع حالة الطفل «سليم» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.