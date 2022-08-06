جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، إن التضخم العالمى الذى لا يقتصر على مصر فقط، والدولة اتخذت مجموعة من الحزم من أجل تلطيفه على المواطن، متابعًا : " "بقية الأمور الحمد لله رب العالمين.. شغالين وبنجتهد جدًا".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى: بنتحرك بشكل كبير لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.