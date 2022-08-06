عاجل- السيسى: تعاملنا جيدا مع الأزمة العالمية ولم يحدث نقص بمخزون السلع

جدة - نرمين السيد - وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال تفقد الكلية الحربية اليوم، عن الأوضاع الداخلية للبلاد، قائلا: "عاوز أطمئنكم على الأوضاع الداخلية للبلاد.. التعامل خلال الأزمات الأخيرة سواء أزمة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية".
وأضاف الرئيس "كنا حريصين على أن التأثيرات أقل ما يكون على المواطنين.. كنا دايما بنتحرك فى الأزمة دى فيما يخص الأوضاع الداخلية أنها لا تؤثر بالنقص على السلع الأساسية ثم التكلفة إلى حد كبير مناسبة للناس".
وتابع الرئيس السيسى "إحنا فى مصر لم نعكس التكلفة الحقيقية للأسعار اللى شهدت قفزة كبيرة.. الحرص كان أن الموضوع ده لا يتعرض له المواطن بشكل مباشر".
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