عاجل- لقاء الرئيس السيسى مع طلبة الكلية الحربية (فيديو)

وحسبما صرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكد الرئيس على موقف مصر الثابت فى ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائى، وتناول جهود الدولة المصرية فى مشروعات الحماية الاجتماعية الخاصة بمشروع حياة كريمة.
كما أشـار الرئيس إلى أهمية الوعى وتوجيه الفكر المجتمعى لحماية الأمن القومى المصرى.
وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى فجر اليوم بجولة تفقدية للكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسـة الجمهورية بأن زيارة الرئيس تأتى فى إطار الحرص على متابعة برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدنى والمهارى المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.
وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى الطلبة الخريجين بقرب انتهاء فترة دراستهم العسكرية لينضموا لصفوف القوات المسلحة كجيل جديد مفعم بالأمل وحب الوطن، كما استعرض الموقف التنفيذى لأعمال الأكاديمية العسكرية، والوقوف على مقترح هيئة الزى الجديد لطلبة الأكاديمية.
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