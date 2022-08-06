الرئيس السيسى: نبذل جهودًا كبيرة لاستعادة السلام مرة أخرى داخل قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - علق الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، على الأوضاع فى قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تبذل جهودا كبيرة لاستعادة السلام مرة أخرى داخل قطاع غزة، متابعًا : "دورنا إيجابى جدًا من خلال اتصالاتنا مع الفلسطينين والإسرائيليين حتى لا يكون هناك أزمات ولا أحداث عنف ولا اقتتال".





ولفت الرئيس السيسى، فى كلمة له خلال زيارته للكلية الحربية صباح اليوم، والمذاعة على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أنه بالأمس كان يوجد أحداث وخروج عن هذا ولكن مصر تحركت كالعادة من خلال اتصالاتها على مدار الساعة مع الجميع حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة ويحدث اقتتال". واختتم الرئيس : "كل اللى أقدر أقوله الآن أننا نبذل جهد كبير مع شركائنا، لنستعيد الهدوء والاستقرار والسلام مرة أخرى داخل قطاع غزة".

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