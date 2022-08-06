نتيجة الثانوية العامة 2022.. محافظ القاهرة يهنىء الأوائل من أبناء المحافظة

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ القاهرة على سعادته بحصول القاهرة على 4 مراكز من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة متمنيا لهم مزيد من التفوق فى حياتهم الجامعية والعملية.

وأشاد المحافظ بجهد أولياء الأمور من أجل توفير سبل التفوق ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمى المتميز، كما أثنى على جميع العاملين المشاركين فى امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

كانت القاهرة قد حصلت على 4 مراكز بين أوائل الجمهورية من بينهم كيرلس سامح حسنى الأول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى من مدرسة الكرمة الثانوية الخاصة لغات بإدارة الخليفة التعليمية، وساندى معاذ مقبول من مدرسة راهبات الأرمن الكاثوليك الثانية على الشعبة الأدبية بإدارة مصر الجديدة التعليمية، ومروان أحمد سمير الرابع مكرر رياضة من مدرسة رواد المستقبل الخاصة لغات إدارة الخليفة التعليمية، وأحمد سمير عبد العزيز السادس مكرر بالشعبة الأدبية من مدرسة الشهيد طيار أسامة أحمد اسماعيل الرسمية بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية.