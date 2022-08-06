جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، وارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (2: 4) درجة مئوية.





وتوقع الخبراء شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، و نشاط رياح على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على (حلايب- شلاتين- مناطق من جنوب سيناء) قد يصاحب ذلك أتربة ورمال مثارة على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 35 24 الإسكندرية 31 24 وادى النطرون 35 24 طنطا 34 25 شبين الكوم 35 24 دمنهور 34 24 بلطيم 30 25 مطروح 30 24 السلوم 32 20 سيوة 35 23 بورسعيد 32 25 دمياط 33 25 الزقازيق 35 25 المنصورة 35 25 الإسماعيلية 36 24 السويس 35 24 العريش 33 24 رفح 32 24 رأس سدر 38 26 نخل 36 21 نويبع 39 27 طابا 37 27 كاترين 34 19 الطور 35 26 شرم الشيخ 40 29 الغردقة 39 28 مرسى علم 40 28 الفيوم 37 24 بنى سويف 37 24 المنيا 38 24 أسيوط 38 25 سوهاج 39 25 قنا 43 27 الأقصر 43 28 أسوان 43 29 إدفو 43 28 أبوسمبل 42 28 الوادى الجديد 43 26 شلاتين 37 29 أبو رماد 37 28 حلايب 34 26 رأس حدربة 34 27

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة الطقس اليوم السبت 6 أغسطس 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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