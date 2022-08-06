الرئيس يوصى طلاب الكلية الحربية بالتمسك بالمبادئ العريقة للعسكرية المصرية

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر اليوم بعدد من طلبة الكلية الحربية، خلال إجرائه جولة تفقدية، وناقشهم فى العديد من الموضوعات واستمع لأرائهم واستفساراتهم المختلفة وأوصاهم بالتفانى فى التدريب وتحصيل العلم والاهتمام بلياقتهم البدنية والتمسك بالمبادئ العريقة للعسكرية المصرية ليكونوا أجيالاً قادرة على تحمل المسئولية وصون مقدسات الوطن.





ورافق الرئيس خلال جولتهـ الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة". وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الجولة التفقدية، تأتى فى إطار حرص السيد الرئيس على متابعة برامج التدريب، والتأهيل والإعداد البدنى والمهارى المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية. وقد شاهد السيد الرئيس عدداً من الأنشطة التدريبية لطلبة الكلية الحربية والتى بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية التى يقوم الطلبة بأدائهـا بشكـل يـومى خلال تواجدهم بالكليـة، أظهـرت مدى مـا يتمتع بـه طلبـة الكليـة الحربية من قدرات بدنية عالية، حيث أشاد سيادته بما شاهده خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية.

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