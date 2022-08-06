تعلن بعد ساعات.. ننشر رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

جدة - نرمين السيد - ينتظر 708 آلاف و992 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، اليوم السبت، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وعند الساعة العاشرة صباحا، تعلن وزارة التربية والتعليم الإحصاءات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2022، وأسماء الأوائل على مستوى الجمهورية، ونسبة النجاح العامة، وبعدها بسويعات قليلة، تعلن النتيجة عبر موقعها الرسمى على الإنترنت.

نتيجة الثانوية العامة 2022

واعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022.

وبحسب بيان، مساء الجمعة، تعلن الوزارة تفاصيل وإحصاءات نتيجة الثانوية العامة عند الساعة العاشرة صباحا، من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك.

نتيجة الثانوية العامة 2022 (الرابط)

وعقب إعلان الإحصاءات الخاصة بالنتيجة، تتيح الوزارة رابطا إلكترونيا عبر موقعها الرسمى على الإنترنت، حتى يتسنى للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس.

ويمكن للطلاب الدخول إلى هذا الرابــــــــــــــــط https://emis.gov.eg/، للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022، من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

أوائل الثانوية العامة 2022

وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن ما أثير حول أن عدد أوائل الثانوية العامة 2022 على مستوى الجمهورية، 34 طالبا وطالبة، لا أساس له من الصحة، مطالبا الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات، وانتظار الإعلان الرسمى بعد ساعات قليلة.

وأدى طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى 2021/2022، الامتحانات خلال الفترة بين 20 يونيو و21 يوليو الماضيين، وتم عقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، بينما تم التصحيح إلكترونيا بالكامل.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن النتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021/2022، ستكون عادلة وتعطي كل ذى حق حقه.