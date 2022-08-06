وأضافت وزيرة الثقافة، فى تصريح مساء الجمعة، على هامش افتتاح فعاليات مهرجان المسرح الرومانى بمنطقة كوم الدكة بالإسكندرية، بحضور الدكتور خالد عنانى ، وزير السياحة و الآثار، و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية - أن المهرجان من التظاهرات الفنية التى نجحت على مدار ما يقرب من ربع قرن من الزمان فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة، معربة عن سعادتها بعودة الحياة الإبداعية إليه تتويجا للتعاون بين وزارتى الثقافة والسياحة والآثار ومحافظة الإسكندرية.
ومن جانبه قال الدكتور مجدى صابر، رئيس الأوبرا المصرية إن حفل الافتتاح نجح فى جذب أعداد ضخمة من أبناء الإسكندرية وزوارها ليجسد قدرة الجمهور على انتقاء المواد الفنية الراقية، وأكد أن برنامج مهرجان المسرح الرومانى تم اختياره بعناية ليضم أشكالا ابداعية متنوعة تخاطب كافة شرائح المجتمع خاصة الشباب والنشء الجديد.
أحيا حفل الافتتاح الفنان مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، حيث قدم مجموعة متنوعة من أعماله الخاصة إلى جانب مختارات من مؤلفات تراث الموسيقى العربية.
تجدر الاشارة إلى أن مهرجان المسرح الرومانى يقدم على مدى 6 أيام متصلة حفلات فنية لنخبة من نجوم مصر والوطن العربى هم: مدحت صالح، محمد محسن وفرقته، دينا الوديدى وفرقتها، فرقة الفنان السورى طارق العربى طرقان، وفريق مسار إجباري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الثقافة: تكثيف الفعاليات فى المناطق الساحلية تحقيقا للعدالة الثقافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.