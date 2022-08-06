وزيرة الثقافة: تكثيف الفعاليات فى المناطق الساحلية تحقيقا للعدالة الثقافية

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن الثقافة أعدت برنامجا مميزا لأنشطة متعددة ومتنوعة تقام فى مختلف أرجاء مصر خلال صيف 2022 تهدف إلى إعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان، مشيرة إلى تكثيف الفعاليات فى المناطق الساحلية خلال هذه الفترة نظرا لطبيعتها الجاذبة للجمهور من مختلف المحافظات، وذلك سعيا لنشر التنوير وتحقيق العدالة الثقافية وتوصيل المنتج الثقافى إلى جميع أبناء الوطن.





وأضافت وزيرة الثقافة، فى تصريح مساء الجمعة، على هامش افتتاح فعاليات مهرجان المسرح الرومانى بمنطقة كوم الدكة بالإسكندرية، بحضور الدكتور خالد عنانى ، وزير السياحة و الآثار، و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية - أن المهرجان من التظاهرات الفنية التى نجحت على مدار ما يقرب من ربع قرن من الزمان فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة، معربة عن سعادتها بعودة الحياة الإبداعية إليه تتويجا للتعاون بين وزارتى الثقافة والسياحة والآثار ومحافظة الإسكندرية.

ومن جانبه قال الدكتور مجدى صابر، رئيس الأوبرا المصرية إن حفل الافتتاح نجح فى جذب أعداد ضخمة من أبناء الإسكندرية وزوارها ليجسد قدرة الجمهور على انتقاء المواد الفنية الراقية، وأكد أن برنامج مهرجان المسرح الرومانى تم اختياره بعناية ليضم أشكالا ابداعية متنوعة تخاطب كافة شرائح المجتمع خاصة الشباب والنشء الجديد.

أحيا حفل الافتتاح الفنان مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، حيث قدم مجموعة متنوعة من أعماله الخاصة إلى جانب مختارات من مؤلفات تراث الموسيقى العربية.

تجدر الاشارة إلى أن مهرجان المسرح الرومانى يقدم على مدى 6 أيام متصلة حفلات فنية لنخبة من نجوم مصر والوطن العربى هم: مدحت صالح، محمد محسن وفرقته، دينا الوديدى وفرقتها، فرقة الفنان السورى طارق العربى طرقان، وفريق مسار إجباري.