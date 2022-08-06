إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم.. الإحصائيات فى العاشرة صباحا

جدة - نرمين السيد - يعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، اليوم نتيجة الثانوية العامة 2022، ومن المقرر نشرها على الموقع الإكترونى للوزارة وإتاحتها للطلاب مباشرة.





واعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي، مساء أمس الجمعة، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى "2021-2022". وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنها ستعلن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة، صباح اليوم السبت، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

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