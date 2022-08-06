جمعة: لو أنفق أهل الميت على الفقراء ما ينفقونه على العزاء لكان خيرا لهم

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير على تويتر، أن الإنفاق على الفقراء وسد حوائجهم وتفريج كربهم أعظم أجرا وأعلى ثوابا وأرضى لله عز وجل من تكرار العمرة ولا سيما فى أوقات الشدة.

من ناحية أخرى، وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر إلى من أولوا وزارة الأوقاف الثقة وشاركوا فى صكوك الأضاحي.

وقال الوزير، عبر صفحته على تويتر، إنه فى ضوء كرم الشعب المصرى العظيم وتكافله المجتمعى حققت صكوك الأضاحى والإطعام رقما قياسيا جديدا وكبيرا هذا العام؛ حيث تجاوز إجمالى صكوك الأضاحى والإطعام مبلغ 205 ملايين جنيه هذا العام.

وأوضح، أن منها أكثر من 175 مليون جنيه صكوك أضاحى بزيادة أكثر من30 مليون جنيه على العام الماضى بنسبة زيادة أكثر من 20 ٪ .