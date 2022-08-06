وزير التعليم ينفى ما نشر بشأن أعداد أوائل الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - نفى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، معلومة نشرتها قناة "مدرستنا 3" المتخصصة فى بث برامج تعليمية للمرحلة الثانوية، بشأن أعداد أوائل الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022.





ونشرت الصفحة الرسمية لقناة "مدرستنا 3" على "فيسبوك"، خبرا مفاده أن أعداد أوائل الثانوية العامة لهذا العام 34 طلبا وطالبة، ليرد الوزير قائلا: "ما معنى أو هدف هذا البوست؟ بخلاف أنه غير صحيح، أتعجب من هذه الثقة التى نكتب بها ما لا نعلم".

وأضاف الوزير فى تعلقيه على الصفحة: "سوف نتعرف جميعا على المعلومات الصحيحة قريبا، وبالتالى ما مرجع صاحب هذا الخبر؟".

وبحسب بيان صحفى مقتضب، نشرته وزارة التربية والتعليم، مساء الجمعة، اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسى 2021/2022.

وأوضح البيان أن الوزارة ستعلن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة، صباح اليوم السبت، 6 أغسطس، فى تمام الساعة العاشرة، من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على "فيسبوك".