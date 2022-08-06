عاجل- الخارجية: مصر تجرى اتصالات مكثفة على مدار الساعة لاحتواء الوضع فى غزة

جدة - نرمين السيد - تُجرى مصر اتصالات مكثفة على مدار الساعة بُغية احتواء الوضع فى غزة والعمل على التهدئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.



جدة - نرمين السيد - تُجرى مصر اتصالات مكثفة على مدار الساعة بُغية احتواء الوضع فى غزة والعمل على التهدئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات. جاء ذلك فى بيان عاجل لوزارة الخارجية، منذ قليل، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

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