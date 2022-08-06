جدة - نرمين السيد - أكدت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه بنى سويف، حرص الشركة على جودة سير العمل بجميع المواقع وضرورة الالتزام بتطبيق كل إجراءات السلامة والصحة المهنية حرصًا على سلامة العاملين، والذى يأتى من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات والاحتياطات الوقائية الضرورية لخلق بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والإصابات المهنية، والأساليب والطرق الآمنة لأداء العمل وكفاءة الإنتاج.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «مياه بنى سويف» تؤكد الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.