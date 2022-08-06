محافظ أسوان: صرف إعانات عاجلة لأسر الشباب المفقودين فى مجرى النيل

جدة - نرمين السيد - أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، على تضامن المحافظة الكامل مع أسر ضحايا 3 من الشباب الذين تعرضوا للغرق نتيجة تعرض مركب صيد صغير "سمبك"، الذى كان يستقله هؤلاء الشباب للغرق أمام قرية غرب سهيل.





وقرر المحافظ، فى بيانه، اليوم الجمعة، صرف إعانات مالية عاجلة لأسر المفقودين مع توزيع مساعدات غذائية لحين صرف التعويضات المقررة من مديرية التضامن الاجتماعى طبقا للقواعد القانونية المنصوصة لذلك، فيما كلف محافظ أسوان نائبته الدكتورة غادة أبوزيد بتفقد موقع حادث الغرق حيث التقت بأسر وأهالى المفقودين، والتى أوضحت لهم بأنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ سيتم الاستمرار فى عمليات البحث عن المفقودين لحين إنتشالهم حيث قام 5 غطاسين بأعمال البحث بإشراف من شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهرى. وأشارت إلى أنه تم أيضا استقدام 10 غطاسين آخرين من محافظة الأقصر، لدعم الجهود وتكثيف البحث عن المفقودين فى ظل صعوبة الغطس فى موقع الحادث، لوقوعه بمنطقة دوامات مائية لقربه من فتحات خزان أسوان، والصخور الجرانيتية والجزر النيلية.

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