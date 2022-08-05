أندريه زكى يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد لكنيسة الملك الصالح الإنجيلية (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور القس كمال رشدى، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، والقس رفعت فكرى، رئيس مجمع القاهرة المشيخى لسنودس النيل الإنجيلى، والقس هانى ظريف، راعى الكنيسة، والقس سامح لطفى، رئيس لجنة العمل الرعوى والكرازى، والقس نادى لبيب، راعى الكنيسة الإنجيلية بالمقطم. والقس وديع لطف الله بمجمع القاهرة المشيخى، والشيخ بهاء غبريال، سكرتير مجلس كنيسة الملك الصالح، والشيخ نبيل فهمى، نائب رئيس مجمع القاهرة المشيخى الإنجيلى.

وخلال كلمة الاحتفال قال رئيس الإنجيلية: "أعتز كثيرا بوجودى معكم اليوم فى كنيسة الملك الصالح، التى لها تاريخ كبير من خدمة كلمة الله، ويسعدنى أن أهنئ جميع الشيوخ والشمامسة المرتسمين الجدد، كما أهنئ القس هانى ظريف راعى كنيسة الملك الصالح، وجميع شعب الكنيسة العزيز".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "ثقتنا فى الكتاب المقدس مطلقة، ووحدة الموضوع فى الكتاب المقدس هى قوة حقيقية لا نهاية لها، كما نؤمن إيمانا يقينيا بصدق الكلمة التى بين أيدينا، نصلى إلى الله من أجل كنيستنا وشعبنا وبلادنا".