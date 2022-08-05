مصدر لـ إكسترا نيوز: مصر تجرى اتصالات مع الفصائل الفلسطينية لاحتواء الموقف

جدة - نرمين السيد - أكد مصدر مصرى مسؤول لفضائية إكسترا نيوز، أن هناك جهود كبيرة تبذلها مصر لاحتواء التصعيد ووقف الاستهداف الإسرائيلى لقطاع غزة.



جدة - نرمين السيد - أكد مصدر مصرى مسؤول لفضائية إكسترا نيوز، أن هناك جهود كبيرة تبذلها مصر لاحتواء التصعيد ووقف الاستهداف الإسرائيلى لقطاع غزة. وأضاف المصدر، أن هناك اتصالات تتم الآن أيضا مع الفصائل الفلسطينية لاحتواء الموقف.

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