عاجل.. وزير التعليم يعلن غدا تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر نشر ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الفيسبوك. يأتى ذلك بعد اعتماد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022.

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