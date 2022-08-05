نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سحب الملفات” رابط تسجيل في الكلية الحربية 2022 موقع وزارة الدفاع المصرية tansiq.mod.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم تسجيل في الكلية الحربية 2022، حيث، زاد البحث عن رابط التقديم ف الكلية الحربية وأيضا الكليات العسكرية الأخرى، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال طريقة التسجيل في الكلية الحربية بشكل الكتروني عبر الانترنت، وهذا عبر موقع مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، وقد أعلنت وزارة الدفاع عن موعد فتح باب التوجه لسحب الملفات من مكتب التنسيق ودفع المصاريف والتسجيل بخصوص البيانات المبدأية يكون عبر الانترنت وهذا عبر الرابط الموجود بالأسفل، فتابعوا معنا حتى النهاية لمعرفة كافة التفاصيل المطلوبة.

تقديمات الكلية الحربية

وقد تم الإعلان منذ أيام في نهاية شهر يوليو 2022 عن مؤتمر صحفي خاص في القوات المسلحة المصرية، حيث عقده اللواء أشرف سالم زاهر مدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية، وقام السيد وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفرق أول محمد زكي بالتصديق على قبول دفعة جديدة في الكليات والمعاهد العسكرية لهذا العام 2022.

حيث سيتم قبول الطلاب الحاملين للشهادات والمؤهلات التالية بالكلية الحربية والكليات العسكرية الأخرى، وهذا حسب ما جاء في المؤتمر:

الثانوية العامة والأزهرية.

شهادات المعادلة.

حاملي الدبلومات الفنية (شهادة الثانوية الصناعية وما يعادلها).

خريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا.

وقد تم فتح التقديم على كلية الشرطة، والذي تابعنا معكم طريقة التقديم والتفاصيل المتعلقة بها، فتابعوا معنا أعزائنا في ثقفني.

شروط قبول الكلية الحربية

وقد أوضحت وزارة الدفاع في موقعها الشروط العامة والخاصة لقبول للراغبين في الالتحاق بالكلية الحربية المصرية للعام الدراسي 2022، وسنراجع معكم هذه الشروط، والتي يجب أن تتأكدوا من تلبيتها وهذا حتى لا تقوموا بتضييع وقتكم ومجهود كبير في التقديم للكلية ولا يتم قبولكم في النهاية، وهذه الشروط كما يلي:

أن يكون الطالب مصري الجنسية والأصل.

حسن السير والسلوك عدم وجود أي حكم جنائي أو مخل بالشرف والأمانة لدى المتقدم.

الانضباط، وألا يكون تم فصله تأديبيا في أي كلية أو مدرسة أو معهد سابقا، سواء كانت عسكرية أو غير عسكرية.

طول الذكور لا يقل عن 170 سم، وطول الإناث لا يزيد عن 155 سم.

النجاح في كافة اختبارات القبول في الكلية وهي: (النفسي، الطبي، كشف الهيئة، اللغة ونظم المعلومات، قفزة الثقة من ارتفاع 7.5 متر).

عدم وجود سبب طبي يمنعه من أداء الخدمة العسكرية.

يمكن أيضا لحاملي الشهادات العليا (دبلومة دراسات عليا، ماجستير، الدكتوراه) من التقديم في الكلية اذا انطبقت عليهم الشروط في التخصصات المطلوبة.

موعد سحب الملفات الكلية الحربية 2022

وقد حددت وزارة الدفاع يوم السبت 6 أغسطس 2022 ميلادية موعدا لتوجه الطلاب والطالبات إلى مقر مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية لسحب الملفات، ولكن تم تأجيل هذا الموعد يوما ليصبح بدء سحب الملفات من يوم الاحد 7 أغسطس 2022، ويجب على طلاب التقديم قبل التوجه لسحب الملف ملئ البيانات في لموقع الالكتروني للتسجيل، وهذا ما سنتابعه معكم.

رابط تسجيل في الكلية الحربية

وقبل الذهاب لسحب الملف، وسواء كنت مقدما على الكلية الحربية أو أي كلية أو معهد عسكرية آخر، فيجب عليك التوجه إلى الموقع الذي سنترك لكم اللينك الخاص به في الفقرة، وعمل الخطوات التي سنشرحها لكم، وهذه الخطوات تسري على طلاب الثانوية وخريجي الجامعات:

ادخل إلى رابط الصفحة الرئيسية في الموقع الرسمي للكليات والمعاهد العسكرية عبر اللينك tansiq.mod.gov.eg .

. اضغط على زر التسجيل للثانوي او الجامعيين.

ثم انقر على ايقونة طلب إلتحاق إلكتروني.

اكتب البيانات الخاصة بك بشكل صحيح (الرقم القومي، الاسم اسم الأم، محل الميلاد، المجموع، سنة الشهادة، إلخ).

بعد التأكد من البيانات اضغط على حفظ نهائي للبيانات.

ثم سيظهر لك الاستمارة قم بعمل طباعة لها، وسيكون فيها الموعد الذي تتوجه فيه إلى المقر لسحب الملف ودفع المصاريف.

طريقة عمل ريش اللحم المشوية بالفرن وبالنعنان فى المنزل