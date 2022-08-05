جامعة جنوب الوادى تحتل المركز 17 بتصنيف إسبانى للاستشهادات البحثية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى، احتلال الجامعة المركز الـ 17 محليا من أصل41 جامعة مصرية ضمن التصنيف الإسبانى "ويب ميتركس" للاستشهادات البحثية، لإصدار يوليو 2022 حسب "جوجل سكولر" الباحث العلمى.





وقال رئيس الجامعة فى بيان، اليوم إن الجامعة تقدمت 3 مراكز عالمية، حيث احتلت المركز 1592 (عالميا) مقارنة بالعام السابق.

من جانبه، قال نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور أحمد عكاوى إن ظهور الجامعة فى هذا التصنيف كان نتاج خطة متكاملة تهدف للنهوض بالجامعة والوصول بها إلى العالمية، من خلال الدعم المستمر للبحث العلمى وتشجيع الباحثين للنشر العلمى المتميز، وظهر هذا جليا من حيث عدد الاستشهادات البحثية، حيث أصبح 74 ألفا و779 استشهادا مقارنة بالإصدار السابق فى يناير 2022 الذى بلغ 62 ألفا و620 استشهادا.

وبدوره، أفاد الدكتور محمد على محمد إسماعيل ممثل الجامعة للتصنيف الدولى وعضو اللجنة القومية لتصنيف الجامعات المصرية أن التصنيف الإسبانى "ويب ميتركس" هو مبادرة من (CSIC) وهى أكبر هيئة بحثية عامة فى إسبانيا، وحسب الإصدار الجديد من هذا التصنيف أصدرت الموسسة إصدارها لعام 2022 لأفضل الجامعات حسب الاقتباسات فى ملفات تعريف الباحث العلمى من "Google"، مضيفا أن عدد الهيئات والمؤسسات العلمية العالمية التى دخلت هذا التصنيف يقدر بـ 8 آلاف مؤسسة.