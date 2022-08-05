مصدر لـ إكسترا نيوز: القاهرة أبلغت تل أبيب بضرورة وقف قصف غزة فورا

جدة - نرمين السيد - وأوضح المصدر، أن القاهرة طالبت كل الأطراف بضبط النفس كى لا تزداد الأمور سوءا وتتطور العمليات بشكل أكبر، مشيرا إلى أن الاتصالات ترتكز على منع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وشدد المصدر، على أن الجهود المصرية لن تتوقف لتحقيق الهدف، لافتا إلى أن الاتصالات مستمرة منذ بداية حالة التوتر الراهنة.