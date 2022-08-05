جدة - نرمين السيد - وأوضح المصدر، أن القاهرة طالبت كل الأطراف بضبط النفس كى لا تزداد الأمور سوءا وتتطور العمليات بشكل أكبر، مشيرا إلى أن الاتصالات ترتكز على منع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
وشدد المصدر، على أن الجهود المصرية لن تتوقف لتحقيق الهدف، لافتا إلى أن الاتصالات مستمرة منذ بداية حالة التوتر الراهنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصدر لـ إكسترا نيوز: القاهرة أبلغت تل أبيب بضرورة وقف قصف غزة فورا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.