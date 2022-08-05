نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي العام موعد إعلان النتيجة حيث تسود حالة من القلق والتوتر بين الطلبة وأولياء الأمور حتي يتم الإعلان عن النتائج والإطلاع عليها فمنذ أن انتهت الاختبارات وتتداول الكثير من الشائعات حول عملية التصحيح وموعد الإعلان وكل ذلك يزيد من حالة القلق الموجودة لدي الطلاب وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على عدم الانسياق وراء تلك الشائعات وأن أعمال الكنترول تسير بشكل صحيح وبدقة كبيرة وأن الموعد الذي وضعته الوزارة للإعلان عن النتيجة هو من 1 حتي 7 أغسطس 2022 لينتظر الطلاب تلك الفترة التي حددتها الوزارة وبما أنه لم يتم الإعلان عن النتيجة حتي الآن فمن المؤكد ظهور النتيجة غداً أو بعد غداً فهم اليومان الباقيان من المدة التي حددتها الوزارة، وفي هذا المقال سنقدم لكم خطوات استخراج النتيجة إلكترونياً.

أوائل الثانوية العامة 2022

بعد الانتهاء من أعمال رصد الدرجات واعتمادها سوف يتم الإعلان عن أسماء الطلبة والطالبات الأوائل حيث سيتم التواصل معهم من خلال إتصال هاتفي من وزير التربية والتعليم وتهنئتهم وإخبارهم بالنتيجة وسوف يتم اختيار قائمة الطلاب الأوائل بناءً على مجموع الدرجات وقد ذكرت الوزارة أنه في حالة تساوي أكثر من طالب في النتيجة سوف يتم ترتيب الأوائل تبعاً للحروف الأبجدية.

خطوات النتيجة إلكترونياً من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

فور اعتماد النتيجة سوف يكون متاح أمام الطلاب الاستعلام عنها إلكترونياً من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى رابط وزارة التربية والتعليم.

بعد ذلك يتم الضغط على زر نتيجة الثانوية العامة.

يقوم الطالب بتسجيل الاسم ورقم الجلوس.

يتم الضغط على زر عرض النتائج.

وبلغ عدد الطلاب في امتحانات الثانوية العامة هذا العام أكثر من 707 آلاف طالب وطالبة وكانت نظام الامتحان بابل شيت وذلك من خلال الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد الوظائف وأكد الدكتور طارق شوقي أن نسبة النجاح هذا العام تفوق نسبة العام الماضي حيث بلغت نسبة النجاح في العام الماضي 74% ولم يحصل أي طالب في العام الماضي على الدرجة النهائية، ونتمني لجميع الطلاب التفوق والنجاح هذا العام.