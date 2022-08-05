أسوان ترفع درجة الاستعداد لمواجهة عدم الاستقرار فى الطقس

جدة - نرمين السيد - أعلن أشرف عطية محافظ أسوان، رفع درجة الاستعداد وتجهيز غرفة العمليات الرئيسية بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية، فى ضوء تحذير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من عدم الاستقرار فى الطقس خلال الأيام المقبلة على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر وجنوب الصعيد.





ووجه المحافظ -فى بيان اليوم- الجهات المختصة بسرعة الإعداد لضمان التدخل والتعامل السريع والسيطرة على أى تداعيات سلبية فى حدوث أى أمطار غزيرة أو سيول، وهو الذى يتوازى مع قيام مديرية الرى بالتواصل بمركز الأرصاد الجوية لتحديد المواقع المحتملة لسقوط الأمطار ودرجتها ومدى خطورتها، علاوة على مراجعة المخرات الصناعية وأسفل الطرق السريعة والسكك الحديدية. وكلف محافظ أسوان، مدير عام غرفة العمليات بالتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للقيام بأعمال تطهير وتسليك جميع البالوعات وغرف التفتيش لتكون جاهزة لإستقبال أى كميات من المياه فى الشوارع، بالإضافة إلى استعداد الحماية المدنية للتدخل، فضلاً عن جاهزية قطاع الكهرباء بأى احتمالات لسقوط الأمطار.

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