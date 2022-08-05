جدة - نرمين السيد - كما أكد أن مصر تمارس دورها القيادى التقليدى فى الأزمات ولا تقبل المزايدات وهدفها استمرار الهدنة واستقرار المنطقة وحماية مقدرات السلام. واستشهد فلسطينيين اثنين، وأصيب 19 أخرين جراء الغارات الإسرائيلية التى استهدفت مناطق متفرقة فى قطاع غزة، ظهر اليوم. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى مقتل قائد المنطقة الشمالية فى حركة الجهاد الإسلامى، تيسير الجعبرى، فى غارة إسرائيلية. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن بلدية عسقلان فتحت الملاجئ للسكان بعد الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، خشية رد فلسطينى على تلك الهجمات الإسرائيلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصادر لـ إكسترا نيوز: اتصالات مصرية مكثفة لوقف التصعيد فى قطاع غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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