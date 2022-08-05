تحليق 19 رحلة بالون طائر فوق سماء الأقصر

جدة - نرمين السيد - حلقت فى سماء مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، 19 رحلة بالون طائر من مختلف الشركات العاملة بالبر الغربى، حيث تعتبر الأقصر إحدى أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، مع اتباع الإجراءات الاحترازية.





وأوضح ممثل اتحاد الشركات المصرية للبالون أحمد عبود -فى تصريح صحفى- أن رحلات البالون الطائر حلقت فوق المعابد والمقابر والوديان ونهر النيل، وسط سعادة وانبهار من مستقليه من مختلف الجنسيات العالمية. وأشار عبود، إلى أن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة فى العالم، والأقصر هى المحافظة السياحية الوحيدة التى تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، والأقصر بها ثلثا آثار العالم، وتحتل المركز الثالث عالميا. كما أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم جميع البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

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