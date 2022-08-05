وظائف المعلمين بالأزهر الشريف.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارا بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وتضمنت التعديلات نصوص المواد المتعلقة بشروط التعيين فى وظائف المعلمين بالأزهر الشريف، وآلية التعيين بوظيفة " معلم مساعد"، وذلك فى إطار مواكبة التغيرات التشريعية التى صاحبت صدور قانون "الخدمة المدنية" الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وإلغاء العمل بقانون نظام العاملين فى الدولة رقم 47 لسنة 1978، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بإعادة تخصيص مساحة 25.35 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ناحية رأس سدر، محافظة جنوب سيناء، وذلك لإقامة منطقة لوجيستية لتبادل السلع، فضلا عن الموافقة على المقترحات الخاصة بتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات، والتى تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية تحقيق جودة الحياة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وتحسين مستوى معيشتهم، إلى جانب حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع.

وشملت القرارات كذلك، الموافقة على مشروع قرار بإضافة أغراض لإقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية، ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية، ومجمعات الخدمات الحكومية، ومراكز الشباب الحكومية والملاعب الملحقة بها، وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التى تدخل ضمن البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" إلى أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فضلا عن اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 1/8/2022، فيما يتعلق بأوامر الإسناد وزيادتها لعدد 61 مشروعا، لوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بما يسهم فى استكمال تلك المشروعات والاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها، بجانب الموافقة على تعاقد وزارة الصحة والسكان مع شركة "جريفولز إيجيبت" لمشتقات البلازما، وذلك لتصنيع مشتقات البلازما المجمعة من خلال مراكز تجميع البلازما التابعة للوزارة؛ سعيا لتوفير المنتجات الطبية الضرورية للدولة المصرية.

كما تضمنت القرارات أيضا، الموافقة على إصدار تراخيص بناء للمبانى والمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص مساحة 487 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ناحية الحيبة، مركز الفشن، محافظة بنى سويف، وذلك لصالح المحافظة؛ لاستخدامها فى إقامة مجمع صحى استشفائى بيئى متكامل، فضلا عن استعراض تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2640 لسنة 2022، بشأن ضوابط ومحددات موسم العمرة للعام 1444 هجرية، حيث تمت الموافقة على قيام وزارة السياحة والآثار باتخاذ الإجراءات وفقا لقانون "بوابة العمرة"، لتسجيل شركات السياحة لبدء موسم العمرة، اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة دراسة وتقييم الأثر المرورى لمقترحات ربط القاهرة الخديوية بالمحاور الجديدة شرق وغرب القاهرة، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واستشارى الطرق والنقل، بالإضافة إلى عقد اجتماع لصياغة رؤية لأسعار توريد المحاصيل الزراعية، حيث أكد أن هناك تكليفات بالتوسع فى الزراعة التعاقدية، لتشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، ورئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، فضلا عن عقد اجتماع مع وزير المالية بشأن متابعة توجيهات الرئيس بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة، وذلك بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، عبر الفيديو كونفرانس.

وتضمنت الاجتماعات أيضا، وفقا لما أبرزه التقرير، اجتماع لمتابعة وتقييم أداء الجهود المبذولة فى برنامج رد الأعباء التصديرية، حيث أكد أن هناك توجيها من رئيس الجمهورية بضرورة الانتهاء من ميكنة "صندوق تنمية الصادرات"، وذلك بحضور وزيرى المالية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى لـ "صندوق تنمية الصادرات"، وعبر تقنية "فيديو كونفرانس"، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومساعد الوزير لشئون المتابعة، ورئيس مصلحة الجمارك، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة موقف خطوات فض التشابكات الحكومية بين الوزارات والجهات، وشارك بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والبترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدنى، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية، وأيضا عقد اجتماع لمتابعة خطط الربط الكهربائى مع عدد من الدول المجاورة، وكذا استعراض ما يتم من جهود بشأن إقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر، فضلا عن استعراض خطة لترشيد استهلاك الكهرباء فى ظل أزمة الغاز عالميا، وجهود الحكومة لتصدير الفائض لديها، وذلك بحضور وزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية.

كما شملت اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، وفقا للتقرير، اجتماعا مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة مثل تطوير منظومة الطلبة الوافدين، ودراسة تطبيق السنة التأسيسية بالجامعات الخاصة والأهلية، بالإضافة إلى اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث شارك بالحضور أوعبر تقنية الفيديو كونفرانس، محافظ البنك المركزى، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتعاون الدولى، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من ممثلى الجهات المعنية، فضلا عن عقد اجتماع لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، بحضور وزيرى الخارجية، والبيئة، ومنسق عام وزارة الخارجية للدورة 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ورئيس جهاز شئون البيئة، ونائب مدير إدارة البيئة المستدامة بوزارة الخارجية، ومساعد وزيرة البيئة.

وبالإضافة إلى الاجتماعات السابقة، فقد أشار التقرير إلى الاجتماع الأسبوعى فى مدينة العلمين الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة مثل التعامل مع تحديات الأزمة العالمية الحالية، وآخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت جولة تفقدية بمحافظة البحيرة لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصرى بوادى النطرون على أرض الواقع، وذلك برفقة وزير التنمية المحلية، ومحافظ البحيرة، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولى الهيئة الهندسية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بالإضافة إلى الاستماع لشرح حول الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصرى بمحافظة البحيرة من رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرف على مشروعات "حياة كريمة" بالمحافظة.

كما تضمنت الأنشطة أيضا، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه العيادات الثابتة بالمدرسة الثانوية الفنية التجارية بقرية كفر داود التابعة لمركز وادى النطرون، كما استمع لشرح حول أعمال القافلة الطبية الموسعة التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة "صناع الخير للتنمية" وجامعة طنطا، التى انطلقت أعمالها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن تفقد ومرافقوه مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، وكذا مركز تنمية وصحة الأسرة بقرية كفر داود، إلى جانب المجمع الزراعى، ومركز الشباب، وذلك خلال زيارته لمركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، بجانب تفقد مواقع العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بقرية كفر داود التابعة لمركز وادى النطرون، حيث تعرف على الموقف التنفيذى لمشروع "سكن كريم" الجارى تنفيذه فى القرية، وذلك برفقة وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونائبة المحافظ، وعدد من مسؤولى المحافظة والهيئة الهندسية.

وأضاف التقرير، أن الأنشطة تشمل الإدلاء بتصريحات تليفزيونية فى ختام زيارته إلى محافظة البحيرة، حيث أكد أنه لا يوجد محافظة فى مصر لا تشهد حاليا تنفيذ مشروعات قومية تنموية تستهدف فى الأساس رفع مستوى المعيشة للمواطنين، بالإضافة إلى متابعة الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر يوليو الماضى، وذلك من خلال تقرير أعده المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.





واستكمالا لأنشطة رئيس الوزراء، فقد شهد، وفقا للتقرير، كل من توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة النيابة الإدارية، بشأن التكامل فى مجال الدعم الفنى وتطوير نظام المعلومات، بالإضافة إلى مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشركة "هاير سمارت هوم كوربوريشن" الصينية؛ لإنشاء مجمع صناعى بنظام المناطق الاستثمارية لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها على مساحة 200 ألف متر مربع، بمدينة العاشر من رمضان، بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 130 مليون دولار، كما شهد سيادته مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إى فاينانس"، بشأن إدارة المراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية "خدمات مصر"، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بشأن توفير وحدات سكنية لأسر ضحايا ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين.

أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها، وجهود الهيئة للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، كما التقى بوزيرة التجارة والصناعة لاستعراض نتائج اجتماعات لجنة دراسة التحديات التى تواجه المشروعات الصناعية، وأهم التوصيات والمقترحات المنبثقة عنها، حيث أكد أن قطاع الصناعة يحظى بدعم كبير من رئيس الجمهورية لتوطين الصناعة وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص.