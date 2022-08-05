نصائح مهمة من هانى الناظر للمحافظة على الشباب الدائم

جدة - نرمين السيد - وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "ماذا تفعل لكى تعيش دائما شابا وتبدو أقل سنًا من عمرك؟ أكثر من شرب الماء ولا تأكل كثيرا وابتعد عن أكل الحلويات المصنعة واستبدلها بالفواكه الطبيعية ولا تكثر من أكل الحوادق والمخللات واحرص على ممارسة الرياضة الجادة والمشى بانتظام ولا تجلس كثيرا وتحرك دائما وابعد عن النوم المتقطع وحافظ على بشرة الوجه من التعرض المباشر لأشعة الشمس ساعات طويلة خصوصا فترة الظهيرة وابتعد عن التدخين تماما".
وتابع: "أخيرًا احرص دائمًا على الابتسامة وابتعد عن التكشير ولا تفكر فى ماضى انتهى بأحزانه وآلامه وانظر باستمرار للمستقبل بأمل وتفاؤل وإيمان بأن القادم بإذن الله أفضل وأجمل".
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