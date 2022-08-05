رسامة 19 شماسا لكنيسة العذراء والأنبا أبرام فى المنيا

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا فام أسقف شرق المنيا، القداس الإلهى، اليوم الجمعة فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرام بعزبة العمدة فى المنيا، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة 17 من أبناء الكنيسة فى رتبة (مرتل)، و2 آخرين فى رتبة (مساعد شماس) للخدمة بالكنيسة ذاتها.





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